Leichtathletik : Fast drei Viertel stimmen für Gesa Krause

Trier Zum dritten Mal hat Gesa Felicitas Krause vom Verein Silvesterlauf Trier die Wahl zum Ass des Monats gewonnen des Internetportal des Deutschen Leichtathletik-Verbands gewonnen.

Ausschlaggebend dürfte Krauses Gewinn der Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften in Doha über 3000 Meter Hindernis gewesen sein. Dabei verbesserte Krause ihren erst einen Monat aufgestellten deutschen Rekord um vier Sekunden auf 9:03,30 Minuten. Bereits Anfang September war sie über 2000 Meter Hindernis in 5:52,80 Minuten so schnell gelaufen, wie sogar weltweit noch keine Frau vor ihr.