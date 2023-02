Fastnachtslauf : Perücke statt Pudelmütze

Mit Perücke statt Pudelmütze sorgen Läufer am 18. Februar beim „Fastnachts(a)laaf) in Ellscheid für mehr Aufsehen, als durch schnelle Zeiten. Foto: Holger Teusch

Ellscheid Der Verein Vulkanläufer organisiert am 18. Februar zum zweiten Mal in Ellscheid den „Fastnachts(a)laaf“.

(teu) Den Spaß am Leben und am Laufen nicht verlieren, war vor einem Jahr die Intention des Vereins Vulkanläufer bei der Premiere des Ellscheider „Fastnachts(a)laaf“. Laufen mit Perücke statt Pudelmütze ist auch am 18. Februar wieder möglich. Und zwar einfach, ohne großen Aufwand durch komplizierte Anmeldeverfahren. Dazu Menschen verbindend! Das soll auch das Kunstwort des Laufnamens aus der Mainzer Fastnacht, dem Kölner Karnevalsschlachtruf („Alaaf“) und dem luxemburgischen Wort für Lauf („Laaf“) suggeriert. Über allem steht der Spaß an der Bewegung und am Leben.