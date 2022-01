Leichtathletik : Souveräne Favoritensiege und positive Überraschungen

Nach einem Jahr ohne Landes-Hallenmeisterschaften feierte der U-20-Leichtathletik-Nachwuchs der Region Trier mit einem Plus von drei Medaillenplatzierungen ein gelungenes Comeback in Ludwigshafen.

Nach der U-18-Jugend und den Erwachsenen ist auch den U-20-Leichtathleten der Region Trier nach zwei Jahren Hallenmeisterschaftspause eine solide Rückkehr in die einzige rheinland-pfälzische Leichtathletikhalle in Ludwigshafen gelungen. Mit drei Titeln, fünf Silber- und vier Bronzemedaillen kehrten die Nachwuchssportler von LG Bernkastel-Wittlich, Post-Sportverein Trier (PST) und TG Konz am vergangenen Sonntag von den rheinland-pfälzischen U-20-Hallenmeisterschaften zurück.

Ihrer Favoritenstellung wurden Dreisprung-Hallenbezirksrekordlerin Jule Schulten und 3000-Meter-Läufer Jan Gerth (beide PST) souverän gerecht. Nachdem sie zuvor bereits über 200 Meter in 27,75 Sekunden hinter Miriam Rühle (LG Rhein-Wied/26,42) und Leonie Elmer von der TG Konz (27,46) den dritten und mit 4,88 Metern im Weitsprung den vierten Platz belegte, hatte Schulten noch genug Kraft für den Dreisprung. Bei ihren letzten beiden Versuchen kam sie mit 10,16 Meter und 10,04 Metern in den zweistelligen Meterbereich und verwies Anna Maria Berninger (Kaiserslautern/9,59) deutlich auf den zweiten Platz. Gerth hatte nach 15 einsamen Hallenrunden in 9:38,92 Minuten fast eine Dreiviertelminute Vorsprung auf den Edenkobener Joshua Moskopp (10:22,97). Ein Angriff auf die Hallen-DM-Norm (9:05,20) war ohne Mitstreiter sinnlos. Nur der Mainzer Jugend-DM-Fünften Cosima Ermert (2:20,34 Minuten) musste sich Julian Schmidt (ebenfalls PST) in 2:24,74 Minuten über 800 Meter geschlagen geben.