Leichtathletik : Feriensportfest während Leichtathletik-DM in Konz

Konz Im Berliner Olympiastadion werden am ersten August-Wochenende die deutschen Leichtathletik-Meister gekürt. In Konz können sich am 3. August (16-20 Uhr) alle ab zehn Jahre ebenfalls im Laufen und Springen messen.

Von Holger Teusch