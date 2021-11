Crosslauf : Cross-Finale weicht Meisterschaft

Dem Nachswuchs, der beim Auftakt zur 46. Mosel-Crosslauf-Serie in Wittlich zahlreich vertreten war, bleibt die Entscheidung zwischen Meisterschaft und Mosel-Crosslauf-Serie dank des Einlenkens der Organistoren in Breit erspart. Foto: Holger Teusch

Gladbach/Breit Die Organisatoren der Mosel-Crosslauf-Serie haben den dritten und letzten Wertungslauf in Breit um eine Woche auf den 11. Dezember verschoben.

Als sei die Organisation von Laufveranstaltungen unter den Bedingungen der Corona-Pandemie nicht schon kräftezehrend genug, kämpfen die Macher der Mosel-Crosslauf-Serie bei der 46. Auflage der ältesten rheinland-pfälzischen Laufserie auch noch mit Terminproblemen und nicht aktuellen Wettkampfdatenbanken. Als die diesmal nur drei Rennen in Wittlich (fand am 23. Oktober statt), Gladbach (27. November) und Breit (ursprünglich 4.12., jetzt 11. Dezember) festgelegt wurden, wurde auch der Termin des Finales im Hunsrück beim Leichtathletik-Verband Rheinland (LVR) anstandslos durchgewunken. Der LT Büdlich-Breit-Naurath (BBN) freute sich schon auf die Ausrichtung am 4. Dezember. Bei der Genehmigung machte machte niemand beim LVR darauf aufmerksam, dass für den ersten Dezember-Samstag auch die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Laubach, ebenfalls im Hunsrück, stattfinden sollen. Dieser Termin war bis vor einigen Tagen weder in der LVR-Wettkampfdatenbank vorhanden, noch existierte ein Eintrag im Meldeportal. Von einer Ausschreibung ganz zu schweigen.