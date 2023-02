Firmenlauf: Noch 99 Tage bis zum größten Lauf weit und breit​

Hoch die Arme! Als großes Gemeinschaftserlebnis lockte der Bitburger 0,0%-Firmenlauf 2019 mit 3872 Teilnehmern so viele Läufer an, wie noch keine andere Laufveranstaltung in der Region Trier. Am 17. Mai findet die neunte Auflage statt. Foto: Holger Teusch

Trier Die Organisatoren des Trierer Firmenlaufs hoffen bei der neunten Auflage am 17. Mai ans Rekordjahr 2019 anzuknüpfen.

Der Frühling naht mit Riesenschritten und damit auch die Laufveranstaltung, die in der Trierer Sportgeschichte die bisher meisten Teilnehmer anlockte: der Bitburger 0,0%-Firmenlauf. Am heutigen Mittwoch (8.2.) sind es noch 99 Tage bis zur neunten Auflage am 17. Mai. 2019 kamen bei mehr 3872 Läufer ins Ziel an der Arena Trier. Am Vorabend von Christi Himmelfahrt peilt der Ausrichterverein Silvesterlauf Trier ein ähnliches Ergebnis an. „Wir hoffen, diesmal wieder in die Dimension von 2019 vorzustoßen“, sagt Vorstandssprecher Hans Tilly.