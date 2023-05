Vom Deutschen Meister zum Firmenläufer „Laufen ist auch Mannschaftssport!“

Carlo Schuff ist einer der erfolgreichsten Läufer der Region Trier. Aufgewachsen in Dockweiler bei Daun, begann der mehrfache Deutsche Meister und Crosslauf-Europameisterschafts-Sechste der U-20-Junioren (1999) in der LG Vulkaneifel unter Trainer Heinz Reifferscheid mit dem Ausdauersport. Er wechselte später für einige Jahre zum TSV Bayer 04 Leverkusen, bevor er auch mit dem Crosslauf-Team des PST Trier den nationalen Titel gewann (2006). Schuff lief 5000 Meter unter 14 Minuten und 10.000 Meter unter 30 Minuten. Nach einem Motorradunfall war lange nicht klar, ob er wieder die Laufschuhe schnüren kann. Nicht als Spitzen-, sondern als Hobbyläufer nimmt der 42 Jahre alte Familienvater am Mittwoch, 17. Mai, am Bitburger 0,0%-Firmenlauf in Trier teil. Im Interview erzählt das Mitglied des Vorstandsstabs der Sparkasse Trier über den Sport und wie ihm seine Erfahrungen als Leistungssportler nach seinem schweren Unfall geholfen hat.