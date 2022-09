Halbmarathon : Fitwi hat bei DM-Revanche Kölner Streckenrekord im Visier

Bei den Deutsche Meisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf in Saarbrücken konnte Tom Förster (LG Vogtland, rechts) Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel noch überraschen, aber in Köln plant der EM-Neunte die Revanche Foto: Holger Teusch

Köln Der Europameisterschafte-Neunte Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel plant beim Köln-Marathon einen Angriff auf die 21,1-Kilometer-Streckenbestzeit des Kenianers Leonard Kipkoech Langat.

Am Sonntag (2. Oktober) hat Tom Förster keine Chance! Da ist sich Samuel Fitwi sicher. Anders als bei den Deutschen Meisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf vor knapp zwei Wochen in Saarbrücken, wo er Dritter wurde, will der 10.000-Meter-EM-Neunte von der LG Vulkaneifel beim Halbmarathon-Rennen im Rahmen des Köln-Marathons nichts anbrennen lassen. Bei dem nicht allzu hohen Tempo, dass die Spitzengruppe bei der DM über die kurze Straßenlaufdistanz angeschlagen hatte, konnte Förster die Favoriten um Fitwi und Nils Voigt (TV Wattenscheid, am Ende Vizemeister) überraschen. Für Köln plant Fitwi aber mit 29:30 Minuten für die ersten zehn Kilometer bereits ein Anfangstempo nur gut 30 Sekunden über Försters DM-Siegerzeit (28:52). Das werde der 20-Jährige von der LG Vogtland nicht zweimal hintereinander durchhalten, ist sich Fitwi sicher, dass ihm die Revanche für die Deutschen Meisterschaft gelingt. Mit diesem angepeilten Anfangstempo hat Fitwi auch den Streckenrekord von 1:03:00 Stunden im Visier. Den stellte vor zwölf Jahren der Kenianer Leonard Kipkoech Langat auf, der zuletzt zweimal in Folge den Wien-Marathon gewann. Für Fitwi womöglich ein gutes Omen. Denn der Halbmarathon-Landesrekordler von Rheinland-Pfalz (1:01:56) plant 2023 sein Debüt über die vollen 42,195 Kilometer.