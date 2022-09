Laufen : Fliegender Wechsel mit Kinderwagen (Fotos)

Pronsfeld Michelle Bauer und Martin Müller über zehn Kilometer und Britta Kribs und Oliver Ewen über Halbmarathon gewinnen beim Pronsfelder Volkslauf. Die zweitschnellste Frau Mimi Königs lief sich mit Kinderwagen ein.

(teu) Je näher der Startschuss kommt, desto mehr steigt die Nervosität im Teilnehmerfeld. Das ist normal! Bei Ferahiwat „Mimi“ Königs stieg der Adrenalinpegel am vergangenen Samstag kurz vor dem Zehn-Kilometer-Rennen in Pronsfeld aber besonders. Eineinhalb Stunden zwischen dem Start zum Halbmarathon und des Zehners sollten für ihren Gatten Roger Königs (Bestzeit: 1:08:29 Stunden) eigentlich locker reichen, damit dieser die 21,1 Kilometer absolviert, während seine Frau auf ihr jüngste Kind aufpasst. Nach Rogers Zieleinlauf sollten die Rollen getauscht werden. Doch als ihr Ehemann eine Viertelstunde vor ihrem Start noch nicht in Sicht kam, trabte Mimi Königs ihm zum Einlaufen mit Kinderwagen entgegen. Als der Erwartete knapp fünf Minuten vor dem Start als Zweitplatzierter hinter Oliver Ewen vom PST Trier (1:20:37 Stunden) ins Ziel lief, fiel die Anspannung bei Mimi Königs ab. Die Erklärung: Muskuläre Probleme bremsten Roger Königs aus.

Bei den Männern ging im drittletzten Wertungsrennen zum Bitburger-0,0%-Läufercup der Plan von Martin Müller auf. Der 31-Jährige von der LG Meulenwald Föhren feierte in 32:38 Minuten seinen ersten Sieg in Pronsfeld vor Yannik Erz (Ausdauerteam.de Morbach/33:09) und Andreas Theobald (PST Trier/33:37), die damit ihre Chancen in der Serienwertung wahrten. Als Vierte errichte bereits Michelle Bauer das Ziel. Im Halbmarathonrennen schaffte es Lokalmatadorin Britta Kribs als schnellste Frau in 1:45:53 Stunden ebenfalls unter die ersten Zehn im Gesamteinlauf.