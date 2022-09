Flutlichtmeeting : Weltklasse trifft im Moselstadion Talente

Der 10.000-Meter-EM-Neunte Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel hofft beim SWT-Flutlichtmeeting in Trier am Freitag (9.9.) wieder auf ein gut besuchtes Moselstadion und einen neuen Meetingrekord. Foto: Holger Teusch

Trier Nach der stimmungsvollen Europameisterschaft in München versprechen hochkarätige Rennen beim Trierer SWT-Flutlichtmeeting am Freitag (9.9.) ebenfalls Gänsehautatmosphäre. Gesa Krause wird im Trierer Moselstadion erstmals nach ihrer EM-Absage öffentlich auftreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

(teu) Gesa Krause kommt am Freitagabend (9.9.) ins Trierer Moselstadion! Beim 21. SWT-Flutlichtmeeting hat die deutsche Hindernislauf-Rekordlerin ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der gesundheitlich bedingten Absage der Heim-Europameisterschaft in München. Die Athletin des Vereins Silvesterlauf Trier wird allerdings noch nicht wieder an der Startlinie stehen. Um 18.30 Uhr steigt Krause (bei geeignetem Wetter) zusammen mit den Läuferinnen des LT Schweich, die beim Trierer Frauenlauf die Teamwertung gewonnen haben, in einem Heißluftballon auf. „Wir haben nummerierte Zuschauertickets und werden noch zwei Plätze im Ballon verlosen“, sagt Berthold Mertes vom Krauses Verein, der sowohl Frauenlauf wie Flutlichtmeeting ausrichtet. Die Chance, die internationalen Rennen (und Trier und Umgebung) aus einer besonderen Perspektive zusehen, haben alle, die bis 17.30 Uhr ihr Ticket gelöst haben (siehe Info).

Unter dem Motto „Weltklasse trifft Talente“ verspricht das Flutlichtmeeting internationalen Spitzensport und ein Schaufenster für die regionale Spitze und den Nachwuchs. Zum „Kracher“ wird, so Mertes auf der Abschluss-Pressekonferenz am Montag im Athletenhotel Holiday Inn Express unweit des Moselstadions, der 3000-Meter-Lauf der Männer. „Die 8:05,08 Minuten werden sicher fallen“, prophezeit der Meetingdirektor einen neuen Moselstadionrekord und erklärt: „Es sind vier Leute dabei, die deutlich unter acht Minuten laufen können.“ Für den 10.000-Meter-EM-Achten Nils Voigt (Wattenscheid/7:53,64), den Hallen-WM-Achten Maximilian Thorwirth (Düsseldorf/7:38,14), den belgischen Meister Robin Hendrix (7:46,76) und Velten Schneider (Sindelfingen/7:58,17) soll 800-Meter-Rheinlandrekordler Seb Anthony von der LG Vulkaneifel (LGV) ein Tempo von 3:58 Minuten für die erste Hälfte anschlagen.

Info SWT-Flutlichtmeeting Termin: Freitag, 9. September Ort: Moselstadion Trier Wettbewerbe und Zeitplan: ab 16.00 Uhr Schulstaffeln (3 Läufe) ab 16.50 Uhr 800 Meter Mädchen und Jungen U 10/12 (6 Läufe) 17.50 Uhr Mädchen U 14/16 18.05 Uhr Jungen U 14/16 (jeweils 2000 Meter) 18.30 Uhr Heißluftballonstart mit Gesa Krause (bei entsprechendem Wetter) 18.50 Uhr 3000 Meter Männer 19.15 Uhr 2000 Meter Frauen 19.30 Uhr 10.000 Meter Männer 20.15 Uhr 2000 Meter Hindernis Frauen 20.30 Uhr 10.000 Meter Frauen Tickets: Donnerstag (8.9.), 10-13 Uhr Geschäftsstelle des Vereins Silvesterlauf Trier (Maarstraße 6), am 9.9. ab 15 Uhr im Moselstadion (Erwachsene 6 Euro, bis 16 Jahre 3 Euro) Internet: www.silvesterlauf.de

„Ich habe auch kurz überlegt die 3000 Meter zu laufen“, erzählt Samuel Fitwi. Doch nach seinem hervorragenden neunten Platz über 10.000 Meter (in 28:03,92 Minuten) bei den Europameisterschaften in München bleibt der LGV-Läufer am Freitag bei den 25 Stadionrunden. Sein Plan: den eigenen Meetingrekord von 29:29,52 Minuten (2021) verbessern. Unterstützen kann ihn dabei der Vorjahreszweite Filmon Teklebrhan (Freiburg), der sich in diesem Jahr auf 28:47,37 Minuten verbessert hat. Mit Alexander Nielsen wird sogar ein Weltrekordler im Rennen sein. Der Däne ist Autist und hat mehrere Titel bei Welt- und Europameisterschaften gewonnen. Bei den Frauen plant die Deutsche U-18-Vizemeisterin im Crosslauf Rebecca Bierbrauer (Silvesterlauf Trier) ihr 10.000-Meter-Debüt.

Nachdem Jolanda Kallabis vor einem Jahr beim SWT-Flutlichtmeeting in Trier deutschen U-18-Rekord über 2000 Meter Hindernis gelaufen ist, steht die Jugend-Europameisterin aus Freiburg am Freitag (9.9.) im Moselstadion wieder an der Startlinie. Foto: Holger Teusch

Während Gesa Krause im Heißluftballon die Aussicht genießen wird, stellt sich die Frage über ihre Nachfolgerin über 2000 Meter Hindernis. Die Kenianerin Virginia Nyambura, die schon drei Diamond-League-Meetings gewonnen hat (Mertes: „Da ist uns ein echter Coup gelungen.“), kommt direkt vom Finale der Leichtathletik-Königsklasse von Zürich nach Trier. Sie trifft unter anderem auf die polnische EM-Vierte Alicija Konieczek und Jolanda Kallabis. Die 17-jährige Freiburgerin lief vor einem Jahr im Sog von Krauses Weltjahresbestzeit (6:10,91) mit 6:28,75 Minuten deutschen U-18-Rekord. Diese Zeit hat die frischgebackene Jugend-Europameisterin mittlerweile auf 6:20,22 Minuten verbessert. „Wir freuen uns einen kommenden Star im Rennen zu sehen“, sagt Mertes.

Über die flache Fünf-Runden-Distanz fehlt diesmal Konstanze Klosterhalfen. Die Europameisterin lief vor einem Jahr in Trier mit 5:34,53 Minuten deutschen Rekord, musste wegen einer Mandelentzündung aber bereits das Meetings bei ihrem Leverkusener Heimatverein und das Istaf in Berlin absagen. Aber die belgische 800-Meter-Meisterin Vanessa Scaunet peilt eine Zeit um 5:40 Minuten an und auch die Langstrecklerinnen Eva Dieterich (Kassel) und Sara Benfares (Rehlingen) sollten für Zeiten unter sechs Minuten gut sein. „Da treffen Top-Mittel- auf Top-Langstrecklerinnen“, sieht Mertes eine interessante Mischung.