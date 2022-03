Eifelmarathon : Fokus auf Natur und Strecke statt Uhr und Zeit

Waxweiler Der Eifelmarathon wächst weiter: Am 12. Juni soll es zusätzlich zur 42,195-Kilometer und den anderen Strecken erstmals einen Traillauf geben. Jeanette Klein, die die Streckenidee hatte, erzählt, was die Läufer erwartet und wie sie selbst der Faszination erlegen ist.

Alljährlich rund 500 Teilnehmer aus ganz Deutschland, den Benelux-Staaten und von noch weiter her. Ein Angebot vom Marathon über Halbmarathon und Zehn-Kilometer-Fitnesslauf bis zum Kinder-Staffellauf. Zuletzt kam ein Ultramarathon über mehr als 50 Kilometer dazu. Der Eifelmarathon hat sich bereits vor der Corona-Pandemie einen Namen unter den Landschaftsläufen gemacht. Bei der 23. Auflage am 12. Juni wird das Angebot weiter abgerundet. Erstmals gibt es auch einen sogenannten Trail über 29 Kilometer.

„Die Gegend rund um Waxweiler ist für so etwas prädestiniert mit den ganzen Wanderwegen. Ich habe mir gedacht, das muss man den Leuten mal zeigen“, erzählt Jeanette Klein, wie vor knapp einem Jahr die Idee für den neuen Wettbewerb entstand. Die 44-Jährige, selbst passionierte Trailläuferin, will damit auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm eine Möglichkeit schaffen, in diese Art des Laufens hineinzuschnuppern.

Auch Jeanette Klein hat sich peu-à-peu an Distanzen von mittlerweile bis zu 72 Kilometer herangetastet. Ihre ersten Lauferfahrungen machte sie bereits im Grundschulalter mit acht Jahren. In der Grundschule in Prüm fiel das Mädchen aus Rommersheim als talentiert auf - und bekam prompt einen Anruf von Gabi Bretz und Monika Geister vom Ski Klub Prüm mit einer Einladung fürs Training. Acht Jahre lang betrieb Jeanette Klein Leichtathletik. Dass ihre große Stärke die Ausdauer ist, zeigte sich beispielsweise an Zeiten von 2:47,3 Minuten im Alter von elf Jahren oder als sie als 14-Jährige in 7:47,5 Minuten Rheinland-Vizemeisterin über 2000 Meter wurde.