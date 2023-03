Straßenlauf-Meisterschaft Fragezeichen hinter dem Favoriten

Mit seiner Zehn-Kilometer-Bestzeit von 30:01 Minuten ist Duppich nach der Meldeliste erster Anwärter auf den Titel. Ende Februar gewann er den Crosslauf in seiner Heimatstadt Gerolstein. In der Form für Zeiten knapp über einer halben Stunde wähnte sich der 32-Jährige zuletzt trotzdem nicht. So gesehen rücken die Favoriten eng zusammen. Mit dem aus Eritrea stammenden Ahferom Teame (LG Sieg), der am vergangenen Wochenende in Leverkusen in 31:23 Minuten den 15. Platz belegte, dem Gewinner des Darmstädter Stadtlaufs Marek Spriestersbach (Diez), Yannick Pütz (LG Rhein-Wied) und Martin Müller sind vier weitere Läufer gemeldet, die bereits 31iger-Zeiten gelaufen sind. Müller allerdings nur im Stadion. „Ich hoffe, dass ich meine Straßen-Bestzeit endlich unter 32 Minuten drücken kann“, zeigt sich der 32-Jährige von der LG Meulenwald Föhren (LGM) hochmotiviert.