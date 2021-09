Leichtathletik : Fünf Titel und ein Rekord für Hochspringer

Birgit Marmann von der LG Bernkastel-Wittlich siegte bei den Südwestdeutschen Seniorenmeisterschaften in Ingelheim mit neuem Rheinlandrekord von 1,29 Metern im Hochsprung der Altersklasse W 60. Foto: Holger Teusch

Ingelheim Die LG Bitburg-Prüm schickte das erfolgreichste Team zu den Südwestdeutschen Seniorenmeisterschaften der Leichtathleten nach Ingelheim.

(teu) Was die Senioren-Leichtathleten angeht ist der Westen von Rheinland-Pfalz die Region der Hochspringer. Mit fünf Titeln in dieser Disziplin kehrten die Altersklassensportler am vergangenen Wochenende von den Südwestdeutschen Meisterschaften in Ingelheim nach Hause. Knapp gefolgt von den Diskuswerfern, die bei den Titelkämpfen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland viermal erfolgreich waren.

Außer M-70-Rheinlandrekordler Hans-Theo Nieder (LG Bitburg-Prüm), der überlegen mit 1,45 Meter bei den 70- bis 74-Jährigen siegte, und Bernd Schumacher (TG Trier/1. M 75 mit 1,29 Metern), die schon auf den Titel abonniert sind, sowie Carolin Müller (LG Bitburg-Prüm/1. W 35 mit 1,38 Metern) und Maria Johannes (LG Bernkastel-Wittlich/1. W 55 mit 1,17 Metern) gewann Birgit Marmann. Die 60-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich hatte sie wegen Knieproblemen lange Zeit nicht mehr an den Hochsprung gewagt. In Ingelheim feierte sie ihr Comeback gleich mit dem Rheinlandrekord der Altersklasse W 60. Um einen Zentimeter, auf 1,29 Meter, verbesserte Marmann die fast 20 Jahre alte Marke von Gisela Kannenberg (LG Vulkaneifel/1,28). So hoch war Marmann seit drei Jahren nicht mehr gesprungen. Früh, bei 1,11 Metern, stieg sie in den Wettkampf ein, um sich fehlerfrei in Drei-Zentimeter-Sprüngen bis 1,26 Meter zu steigern. Die Rheinlandrekordhöhe von 1,29 Meter blieb erst im dritten und letzten Versuch liegen. Höher ließ Marmann, die schon 1992 in der Altersklasse W 30 (mit persönlicher Bestleistung von 1,55 Meter) Rheinlandrekord sprang und 2009 W-45-Bronze bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften gewann, die Latte nicht mehr legen.

Bis 33 Zentimeter kam auch Vera Kletke von der TG Konz an ihren eigenen Dreisprung-Rheinlandrekord bei den 50- bis 54-Jährigen von 8,51 Metern heran. In der Altersklasse W 60 fehlte Agnes Harings mit dem Ein-Kilogramm-Diskus mit 24,30 Metern nur ein guter halber Meter zur seit 18 Jahre bestehenden Rheinland-Bestmarke von Edith Maier (Niederneisen/24,98). Ihre LG Bitburg-Prüm war mit sieben südwestdeutschen und zwölf Rheinlandtiteln die erfolgreichste Abordnung aus der Region Trier in Rheinhessen.

Gute Auftritte hatten auch die Sprinterinnen des Post-Sportvereins Trier. Melanie Schröter feierte über 100 Meter (13,55 Sekunden) und 200 Meter (28,46 Sekunden) den W-40-Doppelsieg. Nicoll Richter musste sich über 100 Meter der Altersklasse W 45 in 13,78 Sekunden nur der Deutschen Seniorenmeisterin Jennifer Gartmann (LG Westerwald/13,30) geschlagen geben. Über 400 Meter dieser Altersklasse blieb Karin Udelhoven in 1:05,87 Minuten nur rund eine Sekunde über ihrem eigenen Senioren-Rheinlandrekord.

Ergebnisse:

(In Klammern Platzierung in der Rheinlandwertung, wenn abweichend von südwestdeutscher Platzierung.)

Seniorinnen W 30, Diskus (1 kg): 1. Judith Follmann (BP) 21,70 m. W 35, Hoch: 1. Carolin Müller (BP) 1,38 m, 2. Simone Bast (BP) 1,32. Kugel (4 kg): 1. Bast 10,09 m. Diskus (1 kg): 1. Bast 32,89 m. W 40, 100 m: 1. Melanie Schröter (PST) 13,55 Sekunden. 200 m: 1. Schröter 28,46 Sekunden. 1500 m: 1. Anne Begemann-Crezellius (PST) 5:22,78 Minuten. W 45, 100 m: 2. Nicoll Richter (PST) 13,78 Sekunden. 400 m: 1. Karin Udelhoven (PST) 1:05,87 Minuten. W 50, 200 m: 2. (1.) Elvira Gasper (BP) 33,31 Sekunden. Weit: 4. (1.) Vera Kletke (TG Konz) 3,86 m. Drei: 1. Vera Kletke 8,18 m. Kugel (3 kg): 3. (1.) Kletke 8,68 m. Hoch: 1. Maria Johannes (BW) 1,17 m. Diskus (1 kg): 2. (1.) Johannes 22,93 m. W 60, Hoch: 1. Birgit Marmann (BW) 1,29 m. Kugel (3 kg): 1. Agnes Harings (BP) 8,72 m, 2. Marmann 7,79, 3. Hiltrud Heermann (BW) 7,37. Diskus (1 kg): 1. Harings 24,30 m. W 70, Kugel (3 kg): 3. (1.) Monika Geister (BP) 7,07 m. Diskus (1 kg): 2. (1.) Geister 17,16 m.

Senioren M30, 100 m: 2. (1.) Andreas Reichert (BP) 13,33 Sekunden. M 50, Weit: 1. Jürgen Weis (BW) 4,36 m. Kugel (6 kg): 2. (1.) Weis 11,40 m. Diskus (1,5 kg): 1. Weis 36,84 m. M 60, Hoch: 3. (1.) Robert Loskill (BP) 1,29 m. M 65, Diskus (1 kg): 4. (3.) Edgar Schubert (LG Vulkaneifel) 27,57 m. M 70 Hoch: 1. Hans-Theo Nieder (BP) 1,45 m, 2. Paul Joachim Weber (BP) 1,23. Kugel (4 kg): 5. (3.) Willi Neises (BP) 8,63 m. Diskus (1 kg): 3. Neises 21,02 m. M 75, Hoch: 1. Bernd Schumacher (TG Trier) 1,29 m.