Läufer Jakob Gieße : Motivationsfaktor Lieserpfad

Mittelstreckler Jakob Gieße ist in der Form seines Lebens. Der 25-Jährige von der LG Vulkaneifel wurde Deutscher Hochschul-Vizemeister und zweimal Rheinland-Pfalz-Meister in der Halle - und hatte Pläne.

Jakob Gieße wollte durchstarten. Dann kam das Corona-Virus. „Ich bin bei der Auswahl meiner Masterarbeit und gucke, dass ich ein Thema bekomme, das man auch gut von zu Hause aus machen kann. Mit Vorlesungen bin ich durch“, sagt der 25-Jährige, der in Köln studiert, aber wieder in heimischen Üdersdorf wohnt, seit er keine Präsenzveranstaltungen mehr an der Uni hat. Geplant war zusammen mit Fitwi und dem gemeinsamen Trainer Yannik Duppich ein Höhentrainingslager in den USA ab Mitte April. „Ich gehe zu 99 Prozent davon aus, dass wir nicht nach Flagstaff fliegen können. Das ist super-schade. Bei mir hätte es jetzt gut reingepasst, weil ich vom Studium her flexibel bin. Nächstes Jahr wird es vielleicht schwer“, erklärt Gieße.