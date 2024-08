Zehnkampf Maßarbeit: Konzer löst DM-Ticket in letzter Sekunde

Die Silbermedaille von Leo Neugebauer im Zehnkampf bei den Olympischen Spielen von Paris noch im Kopf, hat sich Fynn Favier wieder für die Deutschen Meisterschaften der „Könige der Athleten“ qualifiziert. Mit einem eigens organisierten zweitägigen Sportfest ermöglichte sein Heimatverein TG Konz, für die Favier bis zu seinem studienbedingten Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern startete, dem 26-Jährige eine Qualifikation quasi in letzter Sekunde. Am vergangenen Freitag und Samstag kämpften eine kleine Schar Mehrkämpfer im Saar-Mosel-Stadion um Punkte. Am vergangenen Sonntag, 24 Stunden nach dem abschließenden 1500-Meter-Lauf, war Meldeschluss.