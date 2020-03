Deutsche Crosslaufmeisterschaften : Gelingt Fitwi der erste DM-Titelgewinn?

Sindelfingen Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel gehört zu den Favoriten auf der Langstrecke bei den Deutschen Crosslauf-Meisterschaften in Sindelfingen. Die Region Trier ist insgesamt gut vertreten.

Die Cross-DM am Samstag (7. März) in Sindelfingen könnte zum größten Triumph in der noch jungen Karriere von Samuel Fitwi werden. Der 24-Jährige von der LG Vulkaneifel (LGV) gilt auf der 9,9 Kilometer langen Königsdistanz als Favorit. Vor einem Jahr er Dritter. Doch nicht nur weil die 2019 vor ihm platzieren Richard Ringer (LC Rehlingen) und Amanal Petros (TV Wattenscheid) diesmal auf die Geländelaufmeistersdchaften verzichten, sind alle Augen auf den LGV-Läufer gerichtet. Mit seinem sechsten Platz bei den Europameisterschaften 2019, dem besten Resultat, dass je ein Deutscher bei kontinentalen Loslaufe-Titelkämpfen eingefahren hat, hat Fitwi mehr noch als mit der U-23-Silbermedaille ein Jahr zuvor gezeigt, dass er ein ausgesprochener Spezialist im Gelände ist.