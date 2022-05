Deutsche Staffelmeisterschaften : Gelungene Generalprobe für DM 2023

Mainz Die junge Nachwuchsstaffel des Post-Sportverein Trier belegt bei den Deutschen Staffelmeisterschaften in Mainz den elften Platz.

Der Anfang ist gemacht. „Nächstes Jahr bauen wir das aus“, sagt Jan Rinnenburger. Der Schlussläufer der 3 x 1000-Meter-Jugendstaffel des Post-Sportvereins Trier (PST) drückt damit aus, dass der elfte Platz in 8:06,24 Minuten bei den Deutschen Staffelmeisterschaften am Sonntag in Mainz nur ein Einrollen für das junge Team war, das auch 2023 noch in der U 20 startberechtigt ist. Deutscher Jugendmeister wurde die Startgemeinschaft Alzey/Framersheim in 7:39,30 Minuten.