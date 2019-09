Leichtathletik : Gemeinsames Meisterstück zum Saisonabschluss

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Leichtathleten aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich gewannen bei den Team-Rheinlandmeisterschaften zwei Titel, wurden dreimal Zweite und einmal Dritte. Den Glanzpunkt setzte Jamal Hassane mit einem Zwei-Meter-Hochsprung.

Ob Laufen, Springen oder Werfen, im Wettkampf sind Leichtathleten in der Regel Einzelkämpfer. Nur bei Staffeln oder wie am vergangenen Wochenende bei den Team-Rheinlandmeisterschaften setzt der Mannschaftsgedanke besondere Kräfte frei. Mit jeweils zwei ersten und zweiten Plätzen und einmal Rang drei war die mit rund 50 Sportlern vertretene LG Bernkastel-Wittlich das größte und erfolgreichste Team bei den letzten Stadionmeisterschaften der Saison.

Doch der Wettkampftag in Bad Neuenahr-Ahrweiler fing für Teamchefin Julia Moll mit einer gelben Karte an. Hier musste noch etwas umgestellt, da noch die Sportler eingewiesen werden, mehrmals wurde die 44-Jährige vom LG-Mitgliedsverein PSV Wengerohr ins Wettkampfbüro gerufen, darüber verpasste Moll fast ihren 100-Meter-Start. Teamkollege Chaibou Hassane (Wittlicher TV) versuchte diesen durch extra langgezogenen Steigerungen hinauszuzögern. Den Rüffel vom Starter ersparte das Moll aber nicht.

In den Wochen vor den Team-Titelkämpfen hatte sie die Teilnehmer aus den 14 Mitgliedsvereinen der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) mobilisiert. Keine leichte Aufgabe: Wer ist noch im Training? Wer ist schon in der Saisonpause? Erschwerend kam hinzu, dass der Nachwuchs des SFG Bernkastel-Kues zu einem großen Teil zeitgleich an den Deutschen Meisterschaften im leichtathletischen Mehrkampf des Deutschen Turnerbundes teilnahm. Trotzdem gelang es alle fünf Altersklassen zu besetzen. In jeder Disziplin musste dabei jeweils ein weiblicher und ein männlicher Teilnehmer starten.