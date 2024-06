Samuel Fitwi in Gerolstein EM-Medaillengewinner - ein Läufer wie du und ich ...

Auch mit einer Bronzemedaille um den Hals, Samuel Fitwi ist und bliebt der nette Läufer von nebenan! Drei Tage nach dem dritten Platz mit der Mannschaft und dem fünften in der Einzelwertung lief der für den Verein Silvesterlauf Trier startende 28-Jährige am Mittwoch in Gerolstein mit rund 200 Hobbyläufern durch seine Wahlheimat. Die Erkenntnis: Der zweitschnellste deutsche Marathonläufer aller Zeiten kann auch langsam laufen, quasseln und zuhören. – Ein Läufer wie du und ich!