Silvesterlauf : Gesa Krause bleibt bis Paris Silvesterläuferin

Gesa Krause bleibt bis zu den Olympischen Spielen 2024 beim Verein Silvesterlauf Trier. Foto: Holger Teusch

Trier Die zweimalige Hindernislauf-Europameisterin verlängert ihren Vertrag mit dem Verein Silvesterlauf Trier bis zu den Olympischen Spielen 2024.

(teu) Gesa Krause war zweimal Europameisterin, ist bei Weltmeisterschaften als Bronzemedaillengewinnerin zweimal in die Phalanx der afrikanischen Langstrecklerinnen eingebrochen und in Deutschland sowieso die uneingeschränkte Nummer eins über 3000 Meter Hindernis. Zwei sportliche Träume will sich die 30-Jährige in den kommenden beiden Jahren aber noch füllen. Und zwar wie seit 2017 weiterhin im Trikot des Vereins Silvesterlauf Trier. Der Club gab am gestrigen Dienstag die Verlängerung des Vertrags mit der Spitzenläuferin bis 2024 bekannt.

Krauses großes Ziel sind die Olympischen Spiele in Paris 2024 und nach dem achten Platz in London (2012), dem sechsten in Rio de Janeiro (2016) und Platz fünf im vergangenen Jahr in Tokio eine Medaille. Auf dem Weg dahin steht im kommenden Jahr die WM in Ungarns Hauptstadt Budapest auf dem Programm. Es darf aber auch ihr erster Sieg bei der Hauptveranstaltung ihres Vereins dazukommen. „Ich habe noch eine offene Rechnung mit dem Silvesterlauf“, sagt Krause. Das Jahresabschlussrennen, das sie bereits ihr halbes Leben kennt, konnte sie bisher nämlich noch nie gewinnen. Ihre ersten Trier-Lauferinnerungen als 15-Jährige, unter ihrem Jugendtrainer Winfried Beschorner und für den TV Dillenburg startend: schlecht! Krause beendete das Fünf-Kilometer-Rennen nicht. Drei Jahre später, mittlerweile am Sportinternat in Frankfurt und bei Wolfgang Heinig, der Krause bis heute trainiert, war die Rückkehr umso erfolgreicher. Als Drittplatzierte (hinter Sabrina Mockenhaupt und zwischen den Zwillingen Anna und Lisa Hahner) erreichte sie ihre beste Platzierung. 2011 und 2019 wurde sie Vierte. Ein Silvesterlauf-Sieg fehlt aber noch in der Erfolgsbilanz.

Ein Grund ist, dass das Duo Krause/Heinig den Fokus kompromisslos auf die internationalen Saisonhöhepunkte im Sommer legt. Bei einem Rennen zum Jahreswechsel erreicht die Athletin deshalb nie ihre absolute Höchstform. Der 33. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier am 31. Dezember steht (ungewollt) unter etwas anderen Vorzeichen. Im August musste Krause auf die Titelvereidigung bei den Europameisterschaften in München als Saisonhöhepunkt verzichten. Die Anspannung von Pandemiejahren mit ausgefallenen Wettkämpfen und verschobenen Olympischen Spielen hinterließen gesundheitlich Spuren.