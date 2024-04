Hindernislauf Gesa Krause: Im ersten Hindernisrennen nach Babypause direkt Olympianorm

Gesa Krause ist wieder da, wo sie nach dem fünften Platz bei Olympischen Spielen in Tokio war: in der Weltspitze der Hindernisläuferinnen! Beim Diamond League-Meeting im chinesischen Suzhou wurde die 31-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier in ihrem ersten Rennen über 3000 Meter Hindernis seit dem enttäuschenden WM-Finale von Eugene vor 21 Monaten Dritte. Exakt ein Jahr nach der Geburt von Töchterchen Lola hakte Krause mit 9:16,24 Minuten auf Anhieb die EM- (9:37,00) und auch die Olympianorm (9:23,00) ab. Schneller waren nur Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech (Kenia/9:07,36) und Tokio-Olympiasiegerin Peruth Chemutai aus Uganda (9:15,46).