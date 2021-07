Leichtathletik : Gesa Krause in Topform

Beim Unternehmen Olympiamedaille läuft es für Gesa Krause rund. Beim Diamond League Meeting in Stockholm war die Läuferin vom Verein Silvesterlauf Trier als Zweitplatzierte schneller als die Weltrekordlerin.

Stockholm (teu) Das ausgegebene Ziel ist die Olympiamedaille über 3000 Meter Hindernis und momentan läuft es bei Gesa Felicitas Krause rund auf dem Weg nach Tokio. Am Sonntagnachmittag belegte die Athletin vom Verein Silvesterlauf Trier beim Diamond League Meeting in Stockholm über ihre Spezialdistanz den zweiten Platz. Nur die ehemalige Weltmeisterin (2015) Hyvin Kiyeng aus Kenia war in 9:04,34 Minuten schneller als Krause, die mit 9:09,13 Minuten die drittbeste Zeit ihrer Karriere erzielte. Nur in Zürich im September 2019 (9:07,51) und beim Gewinn von WM-Bronze in Doha im Oktober des gleichen Jahres (9:03,30) war die 28-Jährige schneller - jeweils mit deutschem Rekord. Hinter sich ließ Krause die Weltrekordlerin und amtierende Weltmeisterin Beatrice Chepkoech (9:10,52).

„Ich bin so glücklich und zufrieden mit dem Rennen“, erzählt Krause im Interview in Stockholm. Zwar lag sie schon nach dem ersten Kilometer (3:01,4 Minuten) knapp drei Sekunden hinter Chepkoech und Kiyeng. Das Duo profitieren von einer Tempomacherin, während Krause auf sich allein gestellt war. Doch der Abstand wurde auf den zweiten 1000 Metern aber nicht größer. Auf dem letzten Kilometer zeigte sich Krauses Kämpferherz: Sie schob sich immer näher an Chepkoech heran und überspurtete die 30-Jährige auf der Zielgeraden. Die letzte Runde lief niemand so schnell wie Krause.