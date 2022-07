Leichtathletik-Weltmeisterschaft : Gesa kann nur gewinnen!

Eugene Die Hindernisläuferin vom Verein Silvesterlauf Trier hat im Weltmeisterschafts-Finale nichts zu verlieren.

(teu) Von der Papierform her ist Gesa Krause beim WM-Finale über 3000 Meter Hindernis in der kommenden Nacht (4.45 Uhr MESZ, ARD) die große Außenseiterin: 15. und damit Letzte nach der aktuellen Saisonbestzeit von 9:21,02 Minuten. Aufgestellt in ihrem überhaupt erst zweiten Rennen in diesem Jahr, dem Vorlauf am vergangenen Samstag. Die Qualifikation für ihr sechstes WM-Finale war ein Zitterspiel, das körperlich und emotional viel Energie kostete. Zum Glück liegen drei statt wie sonst nur zwei Tage zwischen Vor- und Endlauf. 72 Stunden, die Krause zur aktiven Regeneration nutzte. Schon am Tag nach dem Vorlauf stand ein 14-Kilometer-Dauerlauf in einer Stunde auf dem Programm. Außerdem war sie am vergangenen Sonntag zusammen mit Trainer Wolfgang Heinig auf die Marathonstrecke, um den einzigen Deutschen, Tom Gröschel (Rostock), zu unterstützen. Montag und Dienstag folgten regenerative Einheiten, bevor noch einmal mit ein paar schnelleren Läufen in Spikes Spannung für den Wettkampf aufgebaut werden soll.