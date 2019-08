Leichtathletik : Gesa Krause läuft deutschen Rekord

Zürich Die Hindernisläuferin des Vereins Silvesterlauf Trier verbessert ihre eigene nationale Bestzeit beim Diamond-League-Finale in Zürich um vier Sekunden.

(teu) Nach knapp drei Wochen Training in Davos ist Gesa Krause präzise wie eine Schweizer Uhr wieder in Topform. Die 27-Jährige vom Verein Silvesterlauf lief beim Finale zur Diamond League, der Königsklasse der Leichtathletik-Sportfeste, in 9:07,51 Minuten so schnell wie noch nie zuvor. Ihren fast auf den Tag genau zwei Jahre alten deutschen Rekord (9:11,87 Minuten) verbesserte sie um mehr als vier Sekunden. Damit hat die zweimalige Europameisterin und WM-Dritte von 2015 ein großes Ziel erreicht: unter 9:10 Minuten zu laufen.