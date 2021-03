Leichtathletik-Hallen-EM : Mit dem Blick für die Lücke ins Finale

Toruń Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier und die gebürtige Rheinland-Pfälzerin Hanna Klein stehen heute (6.3.) im 1500-Meter-Finale der Hallen-Europameisterschaft in Polen.

In gewisser Weise gleich zweimal ist Rheinland-Pfalz heute um 19.50 Uhr im 1500-Meter-Finale der Leichtathletik-Hallen-EM vertreten. Gesa Felicitas Krause vom Verein Silvesterlauf Trier und der in Landau in der Pfalz geborenen Hanna Klein qualifizierten sich gestern im polnischen Toruń souverän für den Kampf um die Medaillen. Klein erzielte mit 4:09,35 Minuten als Siegerin des dritten die beste, Krause als Zweitplatzierte mit 4:09,92 Minuten des ersten Vorlaufs die drittbeste Zeit.