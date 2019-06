Leichtathletik : Gesa Krause: Noch zu früh für den Doppelstart

Hindernislauf-Europameisterin Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier (vorn) startete am Pfingstwochenende mit der zweitbesten 800-Meter-Zeit ihrer Karriere und dem vorzeitig beendeten 1500-Meter-Rennen in Rehlingen in die Freiluftsaison. Foto: Holger Teusch

Pfungstadt/Rehlingen Zweitschnellster 800-Meter-Lauf der Karriere in Pfungstadt und ausgestiegen beim 1500-Meter-Rennen in Pfungstadt, mit einem Hoch und einem Tief ist Gesa Krause in die Bahnsaison gestartet.

Bei der Läufergala im hessischen Pfungstadt lief die Hindernislauf-Europameisterin vom Verein Silvesterlauf Trier am Samstagabend in einem gemischten Rennen in 2:04,32 Minuten über zwei Stadionrunden. Nur bei ihrem Bezirksrekord vor knapp zwei Jahren war sie - an gleicher Stelle - jemals schneller (2:03,09). Nach 800 Metern war für Krause 24 Stunden später allerdings auch beim 55. Rehlinger Pfingstsportfest Schluss. Im von der Äthiopierin Tigist Ketma in 4:05,76 Minuten gewonnen Lauf stieg Krause nach zwei Runden aus. Die Doppelbelastung sei wohl noch zu viel gewesen für den frühen Saisonzeitpunkt, erklärte sie. Ihr erstes 3000-Meter-Hindernisrennen ist für den morgigen Mittwoch bei den Bislett-Games in Oslo geplant.

Der Leichtathletik-Nachwuchs aus der Region Trier stellte im Vorprogramm des Rehlinger Pfingstsportfestes einige persönliche Bestzeiten auf. Constantin Fuchs (LG Bernkastel-Wittlich) verbesserte sich Zweiter der Altersklasse U 18 über 800 Meter auf 2:01,27 Minuten. Der 14-jährige Philipp Adam von der TG Konz nutzte mit seinem Altersklassensieg über diese Distanz in 2:12,30 Minuten die letzte Chance sich für die süddeutschen Meisterschaften zu qualifizieren.

Weitere Ergebnisse:

Mädchen W 12, 800 m: 2. Jule Hauer (Athletic-Team Wittlich) 2:38,45 Minuten. W 14, 800 m: 6. Maren Spang 2:35,65, 7. Selma Delgado 2:38,52 (beide TuS Fortuna Saarburg).