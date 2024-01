Leichtathletik Drei Rennen, sechs Zeiten, ein Bezirksrekord

Jeweils knapp die Nase vorn hatte beim Härtetest mit drei Rennen in zwei Tagen die 21 Jahre alte U-23-Europameisterin Gürth. Nach persönlicher Hallen-Bestzeit von 4:13,48 Minuten über 1500 Meter am Samstag (Krause: 4:13,85) entthronte Gürth am Sonntag mit 2:05,87 Minuten Krause als 800-Meter-Hallenbezirksrekordlerin (bisher 2:06,76). Doch auch die 31-Jährige lief in Frankfurt so schnell wie noch nie auf der kurzen 200-Meter-Hallenbahn mit ihren überhöhten Kurven (2:06,39).