Leichtathletik : Gesa Krause qualifiziert sich für Diamond-League-Finale

Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier qualifizierte sich in Birmingham für das Finale der Diamond League am 29. August in Zürich. Foto: Holger Teusch

Birmingham Mission erfüllt! Mit dem sechsten Platz im 3000-Meter-Rennen des Diamond-League-Sportfest in Birmingham (Großbritannien) hat sich Gesa Felicitas Krause für das Finale der Weltserie am 29. August in Zürich qualifiziert.

Die 27-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier verfehlte dabei in 9:20,55 Minuten ihrer im Juni in Oslo aufgestellte Jahresbestzeit (9:20,31) nur um Sekundenbruchteile.Dabei musste die Deutsche Meisterin bei windigen Bedingungen viel Führungsarbeit leisten. Die Spitzengruppe mit der am Ende siegreichen Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech (Kenia/9:05,55) sei mit 2:58,15 Minuten für den ersten Kilometer zu schnell losgelaufen, erklärt Krause. Die zweimalige Europameisterin überspurtete trotz der kraftraubenden Tempoarbeit zum Schluss noch die Kenianerin Daisy Jepkemei (9:20,68) und sicherte sich so drei Punkte und damit einen von 15 Finalplätzen im Diamond-League-Finale.