Deutsche Meisterschaften in Berlin : Gesa Krause sagt DM-Start ab

Trier Die 29-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier verzichtet auf die Titelverteidigung über 3000 Meter Hindernis am Samstag.

Gesa Krauses siebter DM-Titel über 3000 Meter Hindernis muss noch etwas warten. Am Mittwochnachmittag gab ihr Verein Silvesterlauf Trier bekannt, dass sich die 29-Jährige in Trainingslager in den Schweizer Alpen erkältet hat. Es wird also nichts aus der geplanten Titelverteidigung in Gesa Krauses Lieblingsstadion. „Das tut mir sehr leid, ich hätte allzu gerne meinen Titel von Braunschweig verteidigt, zumal das Olympiastadion für mich ein ganz besonderer Ort ist“, sagte Krause. Im Berliner Olympiastadion war sie 2018 zum zweiten Mal Europameisterin geworden und verbesserte ein Jahr später beim Istaf den Weltrekord über 2000 Meter Hindernis auf 5:52,80 Minuten.