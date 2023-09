Flutlichtmeeting in Trier Gesa schickt WM-Überraschung Olivia auf die Hindernisstrecke

Seit knapp einem Jahr trainiert Gürth nun in Frankfurt. Zunächst auf Probe. Mittlerweile hat sie eine Wohnung in Mainmetropole bezogen. Sie setzt nach dem Abitur erst einmal auf die Sportkarte. „Jetzt habe ich die Möglichkeit, das Leben als Athletin zu erleben.“ Der Wechsel in Heinigs Trainingsgruppe brachte für Gürth, die an der Lahn unter Trainer Lutz Preußner unter anderem U 20-Europameisterin wurde, etliche Veränderungen. Erstmals ging es in Höhentrainingslager. „Es ist schön als Gruppe unterwegs zu sein“, erzählt sie. Oft trainiert sie mit der slowenischen Weltklasseläuferin Maruša Mišmaš Zrimšek, die im WM-Finale als Sechstplatzierte in 9:06,37 Minuten Landesrekord lief. „Es war schön, bei der WM die Freude zu teilen“, berichtet Gürth, wie sich die Trainingskameradinnen gegenseitig beglückwünschten. Gut möglich, dass in Paris aus dem Duo ein Trio wird. Gesa Krause plant nach ihrer Babypause ab Herbst mit Gürth, Zrimšek und anderen Läuferinnen mit in die Olympia-Vorbereitung einzusteigen.