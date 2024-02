Zwei Wochen vor der Hallen-DM Krause siegt und Gürth läuft Rekord

Zwei Wochen vor den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig hat Gesa Krause ihr erstes Bahnrennen nach der Geburt von Tochter Lola gewonnen. Beim Breuninger Hallenmeeting Erfurt setzte sich die 31-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier am Freitagabend über 1500 Meter in 4:16,75 Minuten gegen internationale Konkurrenz durch. „Ich war lange aus dem Wettkampfgeschehen raus. Am Ende ein Rennen für sich zu entscheiden zu können, das war rein wichtiger Schritt. Aber ich wäre gerne noch gelaufen“, sagte Krause. Eine noch bessere Zeit gab der Rennverlauf allerdings nicht her.