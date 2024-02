Rekord- und Bestzeiten-Wochenende Gesa Krause holt sich 800-Meter-Rekord zurück

Hinter dem 800-Meter-Hallenbezirksrekord steht wieder der Name von Gesa Krause und Dortmund als Ort! 34 Jahre nachdem Caroline de Corbier (PST Trier) in der Helmut-Körnig-Halle 2:14,8 Minuten lief (Rekord bis 2021, immer noch beste U-20-Hallenzeit der Region) hat sich die Hindernislauf-Olympiafünfte Krause die Bestmarke am Sonntag von ihrer Klubkameradin Olivia Gürth vom Verein Silvesterlauf Trier zurück geholt. Gürth war zuletzt in Erfurt 2:05,80 Minuten gelaufen. Für Krause, die seit 2017 für Trier startet, ist es sogar Hallenbestzeit und der erste persönliche Rekord nach Schwangerschaft und Geburt von Tochter Lola vor knapp neun Monaten.