Leichtathletik Gesa Krause ist Mutter!

Eine Woche vor der Geburt von Lola Emilia erzählte Gesa Krause dem TV bereits von ihren Vorstellungen, wie es sportlich weitergehen könnte. Im Idealfall werde „zwischen der vierten bis achten Woche nach der Geburt das Training - in welcher Form auch immer - wieder aufgenommen. Damit gilt es so fit wie möglich im September oder Oktober in die Olympia-Vorbereitung zu starten“, erzählte die 30-Jährige.