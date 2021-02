Leichtathletik : Gesa Krause nach 522 Tagen wieder ins Nationaltrikot

Trier/Toruń Jetzt steht es fest: Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier kann bei den Hallen-Europameisterschaften in Polen am ersten März-Wochenende ihre Wunschdistanz 1500 Meter laufen.

Größer als erwartet fällt das deutsche Aufgebot bei den ersten großen internationalen Leichtathletik-Meisterschaften während der Corona-Pandemie aus. Angeführt von Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) reist der DLV mit 50 Athleten zu den Hallen-Europameisterschaften ins polnische Toruń. Für Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier erfüllt sich der Wunsch eines Starts über 1500 Meter. Die 28 Jahre alte Hindernislauf-Spezialisten (in der Halle gibt es keine offiziellen Hindernisläufe mit Titelvergabe) beendet im Vorlauf am 5. März (11.50 Uhr) eine Durststrecke von 522 Tagen während der sie nicht für Deutschland gestartet ist. Am 30. September 2019 hatte sie bei ihrem bisher letzten internationalen Meisterschaftsstart mit deutschem Rekord über 3000 Meter Hindernis (9:03,30 Minuten) Weltmeisterschaftsbronze gewonnen. „Ich habe Ewigkeiten kein Deutschland-Trikot mehr getragen und freue mich drauf“, sagte Krause. Schon mit Beginn der Hallensaison hatte sie sich darauf konzentriert, bei der EM über 1500 Meter zu starten. Bei ihrer bisher einzigen internationalen Hallenmeisterschaft belegte Krause vor sechs Jahren auf dieser Distanz den fünften Platz.