Hindernislauf : Gesa Krause unzufrieden mit zweitem Hindernisrennen

Palo Alto Nachdem Europameisterin Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier direkt bei ihrem ersten Rennen über 3000 Meter Hindernis die WM-Norm erfüllte, lief es bei ihrem zweiten Start in ihrer Spezialdisziplin nicht so gut.

Während die zweimalige Trierer Silvesterlaufsiegerin Konstanze Klosterhalfen über ihren 3000-Meter-Rekord jubelte, kam am Sonntagnachmittag (Ortszeit) bei den Prefontaine Classics in Kalifornien kein Lächeln auf Gesa Krauses Lippen. „Ich hatte ein wirklich schlechtes Rennen“, verkündete die 26-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier nach ihrem zweiten Start über 3000 Meter Hindernis in dieser Saison. In 9:35,67 Minuten blieb die deutsche Rekordlerin auf dem 15. Platz 15 Sekunden über ihrem Auftaktrennen von Oslo, bei dem sie in 9:20,31 Minuten die WM-Norm für Doha erfüllte.