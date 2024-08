Beim Verein Silvesterlauf Trier Trierer Läuferin bei den Olympischen Spielen in Paris: Chapeau, Gesa!

Aufgeben ist für Gesa Krause keine Option! Das war 2017 so, als die Läuferin des Vereins Silvesterlauf Trier bei der WM in London im Finale stürzte und sich anschließend chancenlos mit Schmerzen ins Ziel kämpfte. Das war auch bei ihrem vierten olympischen Finale über 3000 Meter Hindernis am Dienstagabend in Paris so. „Man merkt das von Anfang an, wenn es nicht läuft“, erzählt Krause. In jedem anderen Rennen schwirrt dann der Gedanke durch den Kopf, der Quälerei ein Ende zu setzen, die Kräfte für den nächsten Start zu sparen. Aber nicht in einem olympischen Finale – und Gesa Krause sowieso nicht! Platz 14 in 9:26,96 Minuten sind diesmal nur Zahlen für die Statistik.