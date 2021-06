Deutsche Meisterschaft : Gesa Krause wiederholt das DM-Doppel

Braunschweig Die Hindernislauf-Europameisterin vom Verein Silvesterlauf Trier kehrt in alter Stärke nach Braunschweig zurück. Chiara Bermes rennt dritte persönliche Bestzeit im dritten Rennen des Jahres. Sophia Junk so schnell wie noch nie über 100 Meter.

(teu) Das Trikot war nagelneu und kam nahezu in letzter Minute per Express-Sendung aus Trier. Aber auch im neuen Vereins-Outfit präsentierte sich Gesa Krause bei der DM in Braunschweig ganz wie die Alte: Souverän gewann die 28-Jährige am Samstagabend mit rund zehn Sekunden Vorsprung vor der fünf Jahre jüngeren Lea Meyer (Löningen/9:41,02 Minuten) das Rennen über 3000 Meter Hindernis. Titel Nummer sechs in dieser Disziplin. In 9:31,13 Minuten lief sie die viertbeste Zeit, die je bei einer Deutschen Meisterschaft erzielt wurde. Schneller als Krause war bisher nur Krause.