Olympische Spiele Bilderbuchtraum soll weitergehen

Mit gleich zwei Läuferinnen, der frischgebackenen Deutschen Meisterin Olivia Gürth (links) und Vize-Europameisterin Gesa Krause, ist der Verein Silvesterlauf Trier bei den Olympischen Spielen in Paris am Sonntag in den Vorläufen über 3000 Meter Hindernis vertreten.

Foto: dpa/Sven Hoppe