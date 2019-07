Leichtathletik : Gitarre und Hochsprung

Herforst/Leinefeld-Worbis 21 Mal war Hans-Theo Nieder bereits deutscher Seniorenmeister. Bei der Leichtathletik-Altersklassen-DM von Freitag (12. Juli) bis Sonntag (14. Juli) kann sich der Gitarre spielende und singende Hochspringer selbst ein Geschenk zum 70. Geburtstag machen.

Am Freitagmorgen (12. Juli) um 10 Uhr richten sich alle Augen bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren (12. bis 14. Juli) am Hochsprung-Anlauf auf Hans-Theo Nieder. Bei den Altersklassen-Rheinlandmeisterschaften in Bitburg hat er Anfang Juni den deutschen Rekord in der Altersklasse M 70 (Geburtsjahrgänge 1945-49) mit 1,56 Metern eingestellt. „Damit bin ich bei der DM natürlich Favorit“, weiß Nieder.