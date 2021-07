Leichtathletik : In der Komfortzone zur Bestzeit

PST-Läufer Giulio Ehses verbessert sich in Saarbrücken auf 8:23,87 Minuten über 3000 Meter.

Saarbrücken (teu) Auch nach dem fünften Platz bei den Deutschen U-23-Meisterschaften Ende Juni hat Giulio Ehses sein Limit noch nicht erreicht. Beim ersten der drei Läufercup-Sportfest in Saarbrücken verbesserte der 21-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST) am Donnerstagabend seine persönliche 3000-Meter-Bestzeit auf 8:23,87 Minuten.Überhaupt waren jemals erst 16 Läufer aus der Region Trier schneller. In Deutschland gehört Ehses momentan zu den 20 besten Läufern über diese Distanz. Hinter dem Belgier Tim van der Velde (8:10,75) und Lokalmatador Jan-Lukas Becker von der ausrichtenden LSG Saarbrücken-Sulzbachtal (8:18,79) belegte Ehses den dritten Platz. Anders als Trainer Marc Kowalinski war er aber nicht ganz zufrieden. „Ich bin wohl selbst mein größter Kritiker“, sagt Ehses. Das Rennen im Saarbrücker Stadion Kieselhumes habe sich nicht so angefühlt, wie die vorhergehenden. Am Ende habe er nicht so an seine Grenzen gehen können. „Ich kam nicht so richtig in den Rhythmus und aus meiner Komfortzone“, erklärt er.