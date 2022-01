Laufen : Große Solidarität mit ausgefallenem Silvesterlauf

Trier Mehr als ein Drittel der angemeldeten Läufer verzichteten auf die Rückzahlung der Startgelds, nachdem der Trierer Jahresabschlusslauf kurzfristig abgesagt wurde.

(teu) Die Enttäuschung war groß, als am Jahresende 2021 gut eine Woche vor der 32. Auflage der Trierer Silvesterlauf doch noch abgesagt werden musste. Monatelange Vorbereitungsarbeiten des Organisationsteams, ein ausgeklügeltes Konzept, alles schien umsonst. Ebenso wie die zahlreichen Trainings-Kilometer der bereits angemeldete Teilnehmer. Aber Letzteres zahlt sich am Ende immer aus und auch der Ausrichterverein Silvesterlauf Trier erhielt viel Zuspruch. Mehr als ein Drittel der 1342 gemeldeten Läufer verzichtet auf die die Rückzahlung ihrer bereits überwiesenen Organisationsbeiträge. „Dafür sagen wir von Herzen Danke“, schrieb der Vereinsvorstand in einer Mail und: „Das ist großzügig, ja großartig - und bestätigt uns in unserer Haltung: Wir geben nicht auf - und der nächste Silvesterlauf kommt bestimmt.“