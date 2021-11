Deulux-Lauf in Langsur : Großes, multinationales und schnelles Läuferfeld

Deulux-Lauf in Langsur

Alles draußen, aber sonst nahezu wie hier bei der 28. Auflage vor der Pandemie soll am Samstag (13.11.) der 29. Deulux-Lauf in Langsur mit rund 1500 Teilnehmern über die Bühne gehen. Foto: Holger Teusch

Langsur Rund 1500 Läufer haben sich für den Deulux-Lauf der LG Langsur angemeldet. Im Rahmen des Finallaufs des Bitburger-0,0%-Läufercups werden erstmals auch die luxemburgischen Meisterschaften ausgerichtet.

1137 Läufer über zehn Kilometer, dazu mehr als 300 Kinder- und Jugendliche in den Nachwuchswettbewerben, insgesamt rund 1500 Teilnehmer aus 37 Nationen, auf den ersten Blick scheint beim Deulux-Lauf in Langsur am Samstag (13.11., Beginn 13.45 Uhr) alles wie vor der Pandemie. Die Teilnehmerzahlen (2019 erreichten 1574 Läufer das Ziel) ebenso wie der Ablauf. Dieser erfordert nur wegen der erstmals im Rahmen des Deulux-Laufs stattfindenden luxemburgischen Titelkämpfe und nicht wegen der Corona-Bestimmungen zwei Starts im Zehn-Kilometer-Hauptlauf.