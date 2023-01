Leichtathletik : Sprinter mit Marathon-Ausdauer

Trier Überrascht war Günter Heidle, als er vor einigen Wochen die rheinland-pfälzische Sportplakette von Ministerpräsidentin Malu Dreyer erhielt. Der 73-Jährige kümmert sich bei der Wettkampforganisation weiter darum, dass aktive Leichtathleten Medaillen gewinnen können.

(teu) Günter Heidle ist der Sprinter mit der Ausdauer eines Marathonläufers. Nicht als Läufer, aber in seinem Engagement für den Sport hat der 73-Jährige einen langen Atem. Seit gut sechs Jahrzehnten ist er in der Leichtathletik aktiv. Erst als einer der besten rheinland-pfälzischen 400-Meter-Läufer, jetzt als Trainer, Organisator und Funktionär. Man nimmt es Heidle aber sofort ab, wenn er über die Verleihung der Sportplakette des Landes Rheinland-Pfalz sagt: „Ich war selbst erstaunt!“ Sich selbst hat er nie ins Rampenlicht gestellt. Aber die höchste Auszeichnung des Bundeslandes für im Sport Engagierte, überreicht von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, macht ihn natürlich stolz. Zur Ruhe setzt sich der Trier-Saarburger Leichtathletik-Kreisvorsitzende aber nicht.

Drei- bis viermal pro Woche ist Heidle im Moselstadion beim Training. Nicht des eigenen, sondern das der jungen Läufer. „Es macht Spaß. Ich helfe Marc (Anmerkung: gemeint ist PST-Lauftrainer Marc Kowalinski) gerne. Es geht auch nicht anders, wenn manchmal 25 Leute da sind“, sagt der Leichtathletik-Abteilungsleiter des Post-Sportvereins Trier (PST). Es habe sich einiges verändert seit der Zeit, als er nach seiner aktiven Karriere als Sprinter das Schülertraining übernommen hatte. Er habe damals alle Jugendlichen betreut, bis sie 14 oder 15 Jahre alt waren „und dann an Volkhart Rosch weitergeben.“ Die 2017 verstorbene Trainerlegende hatte schon Heidle betreut. „Heute haben wir viel mehr Trainer. Das sind alles ehemalige Athleten, die wissen, was sie machen. Anders wäre es auch nicht mehr machbar. Der Andrang ist viel größer geworden“, erklärt Heidle.

Als der im Traben-Trarbacher Stadtteil Wolf und Wittlich aufgewachsene Heidle 1964 eine Lehre als Fernmeldetechniker bei der damaligen Deutschen Bundespost in Trier begann, war der Weg zu Rosch quasi vorgezeichnet. „Wir waren etwa 35 Jungs im Alter von etwa 14 Jahren und erst einmal sind wir alle in die Gewerkschaft und in den PST. Das war so“, erinnert sich Heidle schmunzelnd. Zur Ausbildung gehörten zwei Stunden Dienstsport pro Woche. Rosch machte dem Jugendlichen, der in Wittlich auch Handball gespielt hatte, schnell klar, dass nun die Leichtathletik im Mittelpunkt stehe. „Junge, hat er gesagt, das mit dem Handball geht jetzt nicht mehr. Wir trainieren jeden Tag“, erzählt Heidle. Das Training war erfolgreich: Mit der 4 x 400-Meter-Staffel des PST wurde Heidle zweimal Deutscher Juniorenmeister. Seine persönliche Bestzeit auf der 400-Meter-Stadionrunde von 49,14 Sekunden stammt aus dem Jahr 1973. Ein Jahr später belegte er bei den europäischen Post-Meisterschaften in Stockholm den vierten Platz.