Deutsche Junioren-Meisterschaften U-23-Doppel, Olympiavorbereitung und ein Hunde-Welpen

Die Deutschen Juniorenmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Mönchengladbach hatten natürlich nicht den gleichen Stellenwert, wie eine Woche zuvor die Titelkämpfe der Frauen und Männer. Und klar: Der nationale Titel über 3000 Meter Hindernis, den sich Olivia Gürth vom Verein Silvesterlauf Trier in Braunschweig vor ihrer Klubkameradin, Vizeeuropameisterin Gesa Krause sicherte, ist noch einmal etwas ganz anderes, als eine Goldplakette bei den U-23-Juniorinnen. Selbst, wenn es die für die 22-Jährige am vergangenen Wochenende wie im Vorjahr gleich wieder im Doppelpack gab. Und dennoch: „In meinem letzten U-23-Jahr wollte ich noch einmal starten und den vierten Titel in Folge“, sagt Gürth. Sie wurde sogar zum sechsten Mal Deutsche Juniorenmeisterin: viermal über 3000 Meter Hindernis (2021-24) und zweimal über 1500 Meter (2023/24).