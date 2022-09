Leichtathletik : Gute Anmeldezahlen beim inklusiven Bitburger Stadtlauf

Gina Breuer von der TG Konz hat nur acht Tage nach ihrem Sieg beim deutsch-belgischen Halbmarathon in Bleialf gute Chancen auf eine Podestplatzierung über zehn Kilometer beim sechsten Wertungslauf zum Bitburger-0,0%-Läufercup in Bitburg. Foto: Holger Teusch

Bitburg Der ehemalige Deutsche Meister Moritz Beinlich ist beim ersten Wertungslauf zum Bitburger-0,0%-Läufercup nach der Sommerpause über zehn Kilometer am Start.

Neue Sieger bekommt der Stadtlauf in Bitburg (Sonntag, 11. September)! So viel scheint festzustehen. Keiner der Läufer, die bei der seit 1994 durchgeführten Veranstaltung bisher das Zehn-Kilometer-Rennen gewonnen haben, steht in der Meldeliste, die trotzdem mit 566 Namen so gut gefüllt ist, wie nur bei wenigen anderen Läufen seit Ausbruch der Corona-Pandemie.