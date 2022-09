Stadtlauf : Gute Stimmung auf der Ehranger Lauf-Achterbahn

Trier-Ehrang Yvonne Engel vom LT Schweich und Martin Müller von der LG Meulenwald Föhren siegte bei der zweiten Auflage des Ehranger Stadtmauerlaufs über zehn Kilometer.

Eine Achterbahn gibt es auf dem Ehranger Markt nicht. Zumindest nicht im Sinn einer Kirmes-Attraktion. Aber nur wenige Schritte vom Festplatz des traditionsreichen Jahrmarkts (erste Erwähnung 1350!) entfernt wurde am Sonntag knapp 200 Läufern etwas Ähnliches geboten: die Ehranger Lauf-Achterbahn. Hin und her geschüttelt wurden die Teilnehmer des zweiten Ehranger Stadtmauerlaufs auf dem verwinkelten Rundkurs durch den historischen Ortskern des Trierer Stadtteils. Halt wie auf einer Achterbahn! Auch die Stimmung bei der vom Laufportal des Trierischen Volksfreunds präsentierten Veranstaltung erinnerte daran. Im Start-Ziel-Bereich und von vielen der Streckenposten wurden die Läufer angefeuert. Langweilig wurde es da nicht.

Schon gar nicht Martin Müller. „Am Anfang hat Samuel Schu ganz schön gedrückt“, erzählt der 31-Jährige von der LG Meulenwald Föhren, dass der drei Jahre jüngere Läufer aus Metzdorf an der Sauer sich zunächst an seine Fersen heftete. Aber schon nach der ersten von vier Runden tat sich eine Lücke auf und Müller siegte souverän in 33:36 Minuten mit zwei Minuten Vorsprung.

Die haben die Schweicher Läuferinnen mit Blick auf die Deutschen Zehn-Kilometer-Meisterschaften in knapp zwei Wochen in Saarbrücken aber offenbar ebenso gut aufgebaut, wie die Jugendlichen des PST Trier. Simon Quint setzte sich über fünf Kilometer in 16:52 Minuten gegen Fabi Marondel (Athletiek Maastricht/16:54) und seinen Vereinskameraden Philipp Adam (17:40) durch. Bei den Frauen siegte die 14-jährige Johanna Raßkopf (ebenfalls PST) in 23:41 Minuten.