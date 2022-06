Leichtathletik : Härtetest für Servatius bei den Süddeutschen

Frankfurt 18 Leichtathleten aus der Region Trier sind für die zweithöchsten U-16- und U-23-Titelkämpfe auf nationaler Ebene an diesem Wochenende gemeldet.

Die Süddeutschen Meisterschaften in Frankfurt an diesem Wochenende (18./19. Juni) versprechen ein großer Härtetest für Elenor Servatius zu werden. Die in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr dominierende Leichtathletin der Altersklasse W 15 (Geburtsjahrgang 2007) ist bei den zweithöchsten Titelkämpfen auf nationaler Ebene erstmals nicht die große Favoritin, aber weiterhin die Medaillenhoffnung für die Region Trier. Allerdings wird es in allen vier Disziplinen, für die der Schützling von Trainer Jörg Klein gemeldet hat, schwer. Nur über 300 Meter steht die Nachwuchssportlerin vom Athletic Team Wittlich mit 41,73 Sekunden an erster Stelle der Meldeliste. Über 100 Meter und 80 Meter Hürden ist alles möglich.