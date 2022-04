Halbmarathon : Halbmarathon-Bestzeit mit blutigen Knien

Martin Müller von der LG Meulenwald Föhren (hier beim Schweicher Fährturmlauf) lief trotz Stutz beim Halbmarathon in Föhrens französischer Partnerstadt Monéteau in 1:11:22 Stunden persönliche Bestzeit. Foto: Holger Teusch

Monéteau Martin Müller von der LG Meulenwald Föhren läuft in Frankreich 21,1 Kilometer in 1:11:22 Stunden.

Hingefallen, aufgestanden und trotz blutiger Knie Bestzeit gelaufen, der Ausflug zum Halbmarathon in Föhrens französische Partnerstadt Monéteau wird Martin Müller in Erinnerung bleiben. Mit persönlichem Halbmarathonrekord von 1:11:22 Stunden belegte der 31-Jährige von der LG Meulenwald Föhren (LGM) bei der 27. Auflage des Rennens am Ostersonntag den sechsten Platz unter 331 gewerteten Läufern. Damit verbesserte er sich gegenüber 2019, als er mit 1:12:04 Stunden Rheinland-Vizemeister über 21,1 Kilometer wurde, um 42 Sekunden.

Die Siege beim Halbmarathon südöstlich von Paris sicherten sich die Franzosen Manon Coste in 1:20:44 Stunden und Anthony Ricardo in 1:06:34 Stunden. Annika Pfeiffer vom LT Büdlich-Breit-Naurath, die die LGM-Delegation auf dem Partnerschaftsbesuch in Frankreich begleitete, belegte als beste Deutsche in 1:43:43 Stunden den 13. Platz. Monika Hübner (LGM) siegte in 1:51:28 Stunden in der Kategorie der 55- bis 59-Jährigen.