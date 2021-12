Leichtathletik : Hallen-Auftakt - und schon Ende?

Die 18-jährige Leonie Elmer von der TG Konz bestritt beim Hallensportfest in Luxemburg gleich drei Strecken: 150 Meter, 300 Meter und 600 Meter. Foto: Holger Teusch

Luxemburg In der Coque in Luxemburg fand am vergangenen Wochenende der Auftakt zu einer Leichtathletik-Hallensaison statt, die schon wieder schnell zu Ende sein könnte.

Das erste Leichtathletik-Hallensportfest des Winters in der Coque in Luxemburg-Stadt verlief für die Nachwuchs-Leichtathleten der Region durchaus zufriedenstellend. Dreisprung-Bezirksrekordlerin Lilian Steilen vom Post-Sportverein Trier (PST) gewann den Weitsprung mit 5,23 Metern. Ihre Vereinskameradinnen Lena Stöwer und die erst 14 Jahre alte Hannah Schwind erreichten mit 4,75 Metern und 4,70 Meter als Fünf- und Sechstplatzierte am vergangenen Wochenende ebenfalls gute Weiten im 20-köpfigen Starterfeld.

Über die selten im Wettkampf gelaufene 150-Meter-Distanz blieben Leonie Elmer (TGK) in 20,15 Sekunden sowie Lena Stöwer (20,34) und Rebecca Kupczik (20,52/beide PST) nur knapp über der 20-Sekunden-Marke. Über die doppelte Distanz hielt Elmer (43,91 Sekunden) die beiden PST-Athletinnen Kupczik (44,08) und Schwind (44,34) ebenfalls knapp auf Distanz. Als Vielstarterin musste sich Elmer zum Abschluss über 600 Meter in 1:41,73 Minuten nur den beiden Luxemburgerinnen Daniela Godinho (1:40,86) und Iris Foux (1:40,93) geschlagen geben.