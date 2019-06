Leichtathletik : Hanna Kaiser fährt als Titelverteidigerin zu den Süddeutschen U-18-Meisterschaften

Elisa Lehnert vom Post-Sportverein Trier kann bei den Süddeutschen Meisterschaften der Frauen, Männer und U-18-Jugend in Sankt Wendel nach gelungener DM-Qualifikation befreit ins 3000-Meter-Rennen gehen. Foto: Holger Teusch

Sankt Wendel Vier Wochen vor den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm sind die süddeutschen Titelkämpfe am letzten Juni-Wochenende (29./30. Juni) in Sankt Wendel ein letzter Härtetest für die unter 18 Jahre alten Leichtathleten (Altersklasse U 18) der Region Trier.

Hanna Kaiser von der LG Bernkastel-Wittlich (BW) ist im Diskuswurf Titelverteidigerin und mit 42,04 Metern Beste der Meldeliste. Gespannt sein darf man auf die 4 x 100-Meter-Staffel des Post-Sportvereins Trier (PST), auf die eine echte U-18-DM-Generalprobe wartet. Maren Schumacher, dritte Läuferin in der Staffel, darf außerdem über 200 Meter ein klein bisschen Richtung Finale schielen. Unter die besten Acht im Dreisprung können es bei den zweithöchsten Titelkämpfen auf nationaler Ebene außerdem ihre Staffelkolleginnen Lilian Steilen und Pema Hill schaffen. Frei auflaufen kann nach gelungener DM-Qualifikation Langstrecklerin Elisa Lehnert (ebenfalls PST) über 3000 Meter.